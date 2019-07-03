СМИ: оппозиция и власти Судана договорились об освобождении задержанных в ходе протестов

ТАСС, 4 июля. Военные власти Судана и оппозиционное движение страны договорились об освобождении манифестантов, которые были задержаны в ходе прошедших в конце июня массовых акций протеста в суданской столице. Об этом, как передал телеканал Al Arabiya, заявил в четверг представитель Африканского союза (АС), присутствующий на переговорах в Хартуме в качестве посредника.

По его словам, "достигнута договоренность об освобождении арестованных в ходе демонстраций, прошедших в Хартуме 30 июня". Представитель АС добавил, что военные и лидеры основной оппозиционной силы Судана (альянса "За свободу и перемены") "пришли к согласию и по ряду других вопросов". Он также указал, что диалог между оппозиционным движением и Военным советом продолжится позже в четверг.

В среду в суданской столице был восстановлен переговорный процесс между переходным Военным советом и оппозицией. Стороны обсуждают вопросы будущего политического устройства страны. Главной целью диалога является формирование правящего органа, в который войдут по семь представителей от военных и оппозиции. Посредниками на переговорах являются Эфиопия и Африканский союз.