МИД Венесуэлы предупредил об отсутствии в стране дипмиссии, защищающей граждан США

КАРАКАС, 4 июля. /ТАСС/. Граждане США не могут рассчитывать на защиту их интересов в Венесуэле из-за отсутствия в стране дипломатической миссии, которая выполняла бы эту задачу. Об этом сообщил глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

"Это не решение правительства Боливарианской Республики, ответственность лежит на США, если они согласятся признать Турцию защитником интересов Венесуэлы [в США], мы незамедлительно признаем Швейцарию [представителем интересов США в Венесуэле]", - приводит слова Арреасы пресс-служба МИД.

Отмечается также, что, поскольку Вашингтон нарушил Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и отказался признать Турцию "защитником дипломатического имущества и интересов венесуэльцев" в США, американцы, живущие в Венесуэле, "не могут рассчитывать на защиту".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США в январе этого года после того, как Вашингтон признал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности главы государства. После того, как венесуэльские дипломаты покинули США, здание посольства было передано представителям оппозиции Венесуэлы. Каракас назвал это нарушением Венской конвенции.

В апреле Вашингтон и Берн договорились о том, что Швейцария будет представлять в Венесуэле интересы США в связи со свертыванием деятельности американского посольства в Каракасе. Каракас в мае достиг аналогичного соглашения с Анкарой.