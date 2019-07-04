Bloomberg: президент Нигерии подписал закон о борьбе с морским пиратством

ТАСС, 4 июля. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари подписал закон о борьбе с морским пиратством и обеспечении безопасности территориальных вод страны. Об этом, как сообщило в четверг агентство Bloomberg, заявил глава нигерийского Агентства по морской администрации и безопасности Дакуку Петерсайд.

Он отметил, что новый законодательный акт "направлен на повышение уровня обеспечения безопасности морских путей, проходящих в территориальных водах Нигерии, и свободной экономической зоны, создаваемой в стране". Антипиратский закон, добавил Петерсайд, "обеспечивает надежную и защищенную транспортировку грузов к морским портам страны, гарантирует привлечение к ответственности всех лиц, замеченных в нарушениях законодательства в этой области".

Новым законом предусмотрены, в частности, уголовная ответственность за преступления, связанные с пиратством, возвращение имущества и активов владельцам в случае инцидентов на море, а также конфискация всех доходов, полученных в результате преступных действий на море, в пользу нигерийского правительства.

У берегов Нигерии, в частности, в Гвинейском заливе нападения пиратов на торговые судна и похищения моряков происходят довольно часто. Как правило, мотивом нападающих является получение выкупа. С начала этого года у берегов Нигерии было зафиксировано 14 случаев пиратских атак.