МИД Кубы: санкции США нарушают международное право

ГАВАНА, 4 июля. /ТАСС/. Новые санкции, которые власти США ввели в отношении Кубы, нарушают принципы международного права. Такое мнение в среду выразил глава кубинского МИД Бруно Родригес.

"Это нарушение международного права, правил, регулирующих торговлю, и посягательство на отношения между суверенными государствами", - написал он в своем Twitter.

Министр также добавил, что американские власти "не имеют права налагать односторонние меры на кубинские организации или какие-либо страны, которые торгуют с Венесуэлой".

Ранее пресс-служба Министерства финансов США сообщила о введении санкции против кубинской государственной компании Cubametales, обвинив ее в нарушении американского запрета на импорт нефти из Венесуэлы.