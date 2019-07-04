Опрос: почти половина американцев выступает за импичмент Трампа

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Почти половина американцев считает, что президент США Дональд Трамп должен быть отстранен от занимаемой должности. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные исследования, проведенного социологической службой Gallup.

Специалисты отмечают, что 45% респондентов поддерживают предложение многих демократов в Конгрессе США объявить главе государства импичмент. При этом 53% опрошенных считают, что Трампа не нужно отстранять от этой должности.

В результатах опроса наблюдается резкое размежевание по партийному признаку. Так, 7% сторонников Республиканской партии и 81% сторонников Демократической партии полагают, что американскому лидеру следует объявить импичмент.

Как отмечает Gallup, несмотря на то, что большинство населения против этого, число сторонников импичмента Трампа выше, чем аналогичный показатель у 42-го президента страны Билла Клинтона на фоне адюльтера с Моникой Левински и у 37-го президента Ричарда Никсона в связи с Уотергейтским скандалом. При этом исследователи сообщили, что к нынешнему хозяину Белого дома благосклонно относятся лишь 41% населения страны.

В опросе, который проводился с 19 по 30 июня, приняли участие 1018 совершеннолетних американцев.

Ранее лидеры Республиканской партии неоднократно заявляли, что не позволят объявить импичмент Трампу.

Детали процедуры

Импичмент предусматривает привлечение к ответственности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях".

Процедура импичмента главы государства инициировалась в истории США трижды. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году) и Билл Клинтон (в 1998-1999 годах). Однако оба они были оправданы Сенатом. Ричард Никсон, занимавший пост главы государства в 1969-1974 годах, подал в отставку еще до начала сенатских слушаний.

"Исключительной прерогативой" формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил законодатели Демократической партии США, находящейся на данном этапе в оппозиции, теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).

По этой причине при нынешнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.