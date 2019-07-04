Регионы Франции приветствуют расширение диалога с Москвой

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Французские регионы заинтересованы в развитии всесторонних связей с Россией. Об этом заявили участники собрания французской ассоциации "Объединенные города", которое прошло в среду в Париже с участием специального представителя президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого и руководителей ряда коммун и регионов Франции.

"Отношения Москвы и Парижа развиваются по восходящей линии", - сказал, выступая перед французскими мэрами, посол РФ во Франции Алексей Мешков. Он напомнил, что на протяжении двух лет состоялись пять встреч глав государств, в июне прошла первая встреча премьер-министров. "Расширились культурные связи, университетские обмены, вырос торговый оборот, вновь начал расти туризм", - констатировал дипломат.

От Страсбурга до Ниццы

Связи двух стран выиграют от расширения сфер диалога, считает руководитель французской национальной комиссии по децентрализованному сотрудничеству Кристин Моро. Она напомнила, что Франция поддержала возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

"Когда партнеры доверяют друг другу, все становится возможным", - убежден вице-мэр города Сюрен (департамент О-де-Сен) Жан-Луи Тестюд, участвующий в региональных обменах уже многие годы. Он особо отметил роль бывшего президента Франции Жака Ширака в развитии партнерства с Россией. "Мне было очень интересно узнать из недавнего интервью российского лидера о том, как он относится к Шираку, и сказанные им слова глубоко меня тронули", - признал политик, являющийся также генеральным секретарем ассоциации "Объединенные города".

Мэр Страсбурга Ролан Рис рассказал о посещении города предстоятелем Русской православной церкви в связи с освящением в мае нового православного храма. "Это был знаменательный визит", - подчеркнул глава столицы региона Гранд-Эст. Он отметил, что Страсбург развивает партнерские отношения с Великим Новгородом и Вологдой.

В Ницце обрадованы тем, что поток русских туристов вновь увеличился. Заместитель мэра средиземноморского города по международным вопросам Руди Саллес сообщил, что за пять месяцев этого года число россиян, прибывающих в аэропорт Ниццы, выросло на 20 процентов. "Хорошая новость", - заметил он.

Города памяти

Участники собрания из Дюнкерка, значительная часть которого была разрушена в годы Второй мировой войны, остановились на деятельности мемориального движения "Города памяти". В рамках этого проекта они намерены развивать обмены с Москвой, Санкт-Петербургом, Волгоградом, другими городами-героями в России.

Отвечая на это пожелание, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что такое движение, как "Города памяти" приобретает особое значение в преддверии 75-й годовщины Победы над фашизмом.

"Учитывая интерес французских друзей, мы могли бы также провести вместе с ними круглый стол по этой важной теме на Петербургском культурном форуме", - сказал спецпредставитель. Он выразил одновременно готовность обсудить в ближайшее время и другие предложения делегатов из Дюнкерка и их коллег.

Проекты гражданского общества

Швыдкой отметил, что участники конференции проявили интерес к новым проектам гражданского общества. "В России сейчас очень развито волонтерское движение, другие проекты с активным участием молодежи, - отметил он. - Думаю, что они также заслуживают самого внимательного отношения, обмена опытом".

Спецпредставитель главы государства констатировал, что межрегиональные связи меньше всего подвержены политической конъюнктуре, санкционным ограничениям. "Существуют большие возможности для сотрудничества в решении вопросов, которые волнуют и нас, и французских коллег", - считает Швыдкой. Он также отметил, что участники форума поддержали идею проведения Россией и Францией "Перекрестного года регионов".

По его мнению, региональные инициативы способны стать важным дополнением ко все более активному диалогу на межгосударственном уровне. "Эта синергия может дать серьезные результаты", - полагает он.

Нотр-Дам

Отвечая на вопрос ТАСС, специальный представитель президента рассказал, что в его рабочей программе в четверг предусмотрена встреча с послом Станисласом де Лабуле. Ранее он возглавлял дипломатическую миссию Франции в Москве, а сейчас уполномочен французским правительством вести переговоры о привлечении иностранных партнеров к восстановлению собора Парижской Богоматери, пострадавшего от сильного пожара в апреле этого года.

"Мы готовы оказать французским партнерам содействие, и могли бы, например, направить наших специалистов по средневековой архитектуре, - отметил Михаил Швыдкой. - Нотр-Дам - это символ Франции, но это также и памятник мировой культуры. О том, как его восстанавливать, нам бы и хотелось поговорить на предстоящей встрече".