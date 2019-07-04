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СМИ: Эрдоган назвал грабежом возможный отказ США поставить в Турцию F-35

Президент Турции отметил, что Анкара к настоящему моменту заплатила $1,4 млрд

АНКАРА, 4 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал грабежом возможный отказ США поставить в Турцию истребители пятого поколения F-35. Об этом сообщает в четверг телеканал NTV.

"Если у вас есть клиент, который исправно выплачивает деньги, как вы можете ему не выдать то, что он хочет? Это называется грабежом. Мы к настоящему моменту заплатили $1,4 млрд. Наши военные и летчики прошли обучение. Четыре самолета нам передали, остальные оставили", - подчеркнул он.

Отношения между Анкарой и Вашингтоном в последние месяцы обострились из-за приобретения Турцией зенитных ракетных систем С-400 у России. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже F-35.

Теги
СШАТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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