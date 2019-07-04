Сеул не планирует отмечать годовщину начала Корейской войны совместно с Пхеньяном

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Республика Корея не планирует в следующем году проводить совместные с КНДР мероприятия по случаю 70-й годовщины начала Корейской войны (1950-1953). Об этом сообщила в четверг на брифинге пресс-секретарь Министерства национальной обороны Южной Кореи Чхве Хён Су.

"Данные слухи распространяются частными организациями. Минобороны не рассматривало и не планирует проведение совместных мероприятий", - цитирует ее агентство Yonhap.

По словам Чхве Хён Су, ранее южнокорейское оборонное ведомство обратилось к частным организациям за предложениями о том, в каком формате отметить годовщину начала войны. Однако, как подчеркнула она, проведение совместных памятных мероприятий было лишь одной из поступивших инициатив и не входит в планы правительства.

Корейская война продолжалась с 25 июня 1950 года по 27 июля 1953 года. В ней участвовали Южная Корея и США, которым противостояли КНДР и Китай. Война завершилась подписанием перемирия. Технически КНДР и Республика Корея до сих пор находятся в состоянии войны.