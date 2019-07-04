Около 1 тыс. человек собрались в Киеве на митинг против отмены закона о люстрации

КИЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Представители украинских националистических сил и сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко проводят митинг у здания Конституционного суда Украины (КСУ), где рассматривается вопрос о соответствии закона о люстрации Основному закону страны.

У КСУ собралось около 1 тыс. сторонников запрещенных в России организаций "Национальный корпус" и "Правый сектор", а также "Свободы" и партии Порошенко "Европейская солидарность". Модераторы мероприятия произносят речи в мегафон, некоторые из присутствующих держат флаги своих политических партий. В целом обстановка спокойная.

Митингующие ожидают прихода главы суда. Количество людей продолжает расти. Присутствующие требуют, чтобы рассмотрение вопроса о люстрации было публичным.

Закон о соответствии Конституции Украины закона о люстрации стоит четвертым номером в повестке дня суда, после него КСУ планирует рассмотреть несколько статей закона о декоммунизации. Присутствующие на митинге выражают протест и в связи с этим фактом.

Ряд представителей высшего эшелона власти Украины выступили с поддержкой тех, кто пришел на митинг. "Отменить его - недопустимо. Это осквернение памяти героев Небесной сотни [погибших на "майдане"] и всех украинцев, погибших во время войны с Россией, и плевок в глаза тем, кто продолжает защищать мир на востоке нашей страны сейчас", - написал в четверг в Facebook глава правительства Украины Владимир Гройсман. Спикер Верховной рады Андрей Парубий, открывая заседание парламента, также не обошел стороной происходящее у здания КСУ, заявив, что суд не должен пойти на поводу у представителей бывшей Партии регионов.

Присутствующая на митинге глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар заявила журналистам, что в четверг вряд ли будет принято окончательное решение по закону о люстрации, и оно будет лишь промежуточным, так как в КСУ отсутствует необходимое для этого количество судей.

Закон о люстрации и позиция офиса Зеленского

Закон о люстрации (очищении власти) вступил в силу на Украине в октябре 2014 года. Он запрещает высокопоставленным чиновникам времен экс-президента Украины Виктора Януковича занимать должности в органах государственной власти на протяжении пяти или десяти лет. Проверить этот документ на соответствие конституции потребовали Верховный суд Украины и 47 депутатов Верховной рады.

КСУ планировал рассмотреть конституционность закона о люстрации еще в апреле, однако отложил этот вопрос. Тогда это связали с президентскими выборами в стране. По данным некоторых источников, КСУ тогда не только не торопился выносить свой вердикт по данному закону, но уже готов был отменить люстрацию и якобы даже вел по этому вопросу переговоры с представителями штаба нынешнего президента, а тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского.

Уже после избрания Зеленского президентом его команда заявила, что считает закон о люстрации "некачественным" и неконституционным. Заявление было озвучено после того, как заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов выразил мнение, что назначенный главой администрации президента Украины Андрей Богдан подпадает под действие закона о люстрации и не может занимать эту должность. На это Богдан ответил, что, несмотря на то, что в свое время работал в правительстве Николая Азарова при Януковиче, считает включение себя в списки на люстрацию "абсолютно несправедливым", так как ранее разоблачил коррупционную схему, в которой был задействован один из авторов самого закона. В итоге Богдан продолжает работать главой офиса Зеленского.

В новость были внесены изменения (11:01 мск) - добавлены подробности.