Конте: саммиты G20 могут не приносить прорывных результатов, важен сам формат общения

РИМ, 4 июля. /ТАСС/. Встречи лидеров стран Группы двадцати не всегда способны приносить прорывные результаты, но эта площадка дает уникальную возможность для важных дискуссий. Такое мнение премьер-министр Италии Джузеппе Конте высказал в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману перед официальным визитом в Италию президента РФ Владимира Путина, который состоится в четверг.

"Группа двадцати - это важный формат, потому что позволяет лидерам стран 20 крупнейших экономик обсудить глобальные вызовы. В Японии мы коснулись актуальной темы климатических изменений, проблем высококачественных инфраструктурных объектов, мы все вместе поразмышляли над тем, как цифровые технологии меняют систему отношений на рынке труда. Все эти темы крайне важны", - считает глава итальянского правительства.

"Разумеется, не стоит ожидать, что такие дискуссии порождают большие результаты, но уже сам факт диалога, согласие по основным вопросам крайне важны", - отметил Конте.

Он полагает, что саммит "двадцатки" призван вырабатывать наиболее подходящую политику, "что-то поощряющую, что-то, наоборот, не поощряющую", а также понять, "как мы можем направлять будущее развитие в интересах наших граждан, как меняются наши системы координат".

Полностью интервью также опубликовано в "Российской газете" и выйдет в эфир на телеканале "Россия-24".