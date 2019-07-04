Глава ЛНР поручил проработать вопрос о скорейшем восстановлении моста в Станице Луганской

ЛУГАНСК, 4 июля. /ТАСС/. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник дал поручение проработать вопрос о скорейшем восстановлении моста через Северский Донец в Станице Луганской на линии соприкосновения сторон в Донбассе.

"Что делают украинские власти вместо того, чтобы как можно скорее восстановить мост на КПП в районе Станицы? Ищут повод для пиара, заявляя о якобы "отвоеванной пяди земли", - написал он в Twitter в четверг. - В свою очередь я уже дал поручение проработать вопрос о скорейшем восстановлении моста силами республики по проекту МККК [Международного комитета Красного Креста]".

Пасечник отметил, что задача ЛНР заключается в том, чтобы "как можно быстрее помочь тысячам наших людей по обе стороны от линии соприкосновения, которые ежедневно мучаются на переходе".

Ранее 4 июля глава МИД ЛНР, полпред республики в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего заявил, что ЛНР может своими силами и за счет собственных средств отремонтировать мост в Станице Луганской.

В зоне ответственности ЛНР единственный официально работающий пункт пропуска расположен в районе Станицы Луганской, где линия соприкосновения проходит по реке Северский Донец. Пешее передвижение по мосту через реку, который был частично разрушен в результате подрыва украинскими силовиками в марте 2015 года, осуществляется по временным деревянным лестницам и настилам. Движение транспорта по мосту, который ЛНР неоднократно предлагала восстановить, сейчас невозможно.

Луганск согласовал проект восстановления моста с МККК еще в 2017 году. Он мог бы быть давно завершен, если бы не противодействие украинских властей.