В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом

"В предыдущие годы между Верховной радой и ПАСЕ существовали дружеские, партнерские отношения, которые сегодня вряд ли можно так охарактеризовать", - сказала она агентству УНИАН.

Ранее, "когда было доверие и взаимное уважение, когда ПАСЕ пользовалась авторитетом", добавила Зеленко, украинская сторона приглашала ПАСЕ наблюдать за выборами на Украине. В этой связи она не согласилась с заявлением председателя ПАСЕ Лилиан Мори Паскье о том, что Украина обязана приглашать наблюдателей ассамблеи для мониторинга избирательных кампаний. "Ассамблея в своих правилах процедуры отметила, что наблюдать за выборами является ее правом. Но это вовсе не означает, что парламент обязан приглашать ПАСЕ наблюдать за выборами. На сегодняшний день в МИД нет ни одного обращения от этого совещательного органа", - добавила пресс-секретарь.

При этом она обратила внимание на то, что в Совете Европы "существуют только два органа, решения которых обязательны к исполнению: это Комитет министров и Европейский суд по правам человека". "А ПАСЕ является совещательным органом <...> Украина всегда с уважением относилась к советам ПАСЕ и исходила из важности имплементации таких советов", - подчеркнула Зеленко.

Кроме того, представитель МИД выразила сожаление, что на июньской сессии ассамблея проголосовала "за необязательность исполнения своих решений, когда по сути отменил требование к России исполнять не одно, а 7 решений, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины". "Поэтому вопрос к госпоже Паскье: готова ли она осуществлять шаги к возвращению авторитета совещательного органа Совета Европы и следовательно - его решений", - добавила Зеленко. По ее мнению, ПАСЕ "следовало бы вместо того, чтобы эмоционально реагировать на решения руководства Рады (об отзыве наблюдателей ПАСЕ - ТАСС), вступить в диалог и провести консультации с делегацией Украины в ассамблее".

2 июля председатель Верховной рады Андрей Парубий отозвал приглашение ПАСЕ направить на Украину наблюдателей на досрочные парламентские выборы, которые пройдут 21 июля.

1 июля такую рекомендацию принял парламентский комитет по иностранным делам, а также рекомендовал Раде приостановить участие ее постоянной делегации в работе ПАСЕ до выполнения Россией ряда условий. Члены комитета высказались также за то, чтобы вопрос о дальнейшем участии украинских депутатов в ПАСЕ был обсужден с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Участники сессии ПАСЕ 26 июня одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. Как сообщил журналистам глава группы "Объединенных европейских левых" в ПАСЕ, представитель Нидерландов Тини Кокс, Россия остается в ПАСЕ "как полноценный участник, без всяких ограничений". Категорически против возвращения России в организацию выступала делегация Украины, а также страны Прибалтики, Грузия и ряд других делегатов.