В Анкаре заявили о возможности начала поставок С-400 на следующей неделе

АНКАРА, 4 июля. /ТАСС/. Руководитель Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир сообщил в четверг, что поставки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 могут начаться на следующей неделе.
"Вы увидите, когда пройдет неделя. Наш президент обозначил сроки поставки. Первая неделя июля прошла. На следующей неделе вы увидите реализацию [договора] по С-400", - приводит его слова телеканал TGRT.
В конце июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что поставки С-400 в страну ожидаются в первой половине июля.
Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.
США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.
С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.