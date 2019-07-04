Суд на Украине отменил штраф телеканалу "Интер" за трансляцию концерта к 9 Мая

КИЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Окружной административный суд Киева отменил штраф более 4 млн гривен ($155 тыс. по текущему курсу) для телеканала "Интер" за трансляцию концерта "Победа. Одна на всех" к 9 Мая 2018 года, в котором его ведущие критически прокомментировали процесс "декоммунизации" на Украине. Об этом сказано в решении суда, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

Суд пришел к выводу, что в заявлениях ведущих концерта были "признаки оценочных суждений", но это не является разжиганием вражды, призывом к развязыванию войны или ее пропагандой. "Признак призыва и разжигания вражды не означает факт совершения такого призыва, поскольку не содержат непосредственно обращение к аудитории с предложением к развязыванию агрессивной войны", - поясняется в решении.

Суд также постановил, что в заявлениях ведущих не было пропаганды "государства-агрессора", а также дискредитации людей, которые "боролись против нацистской и советской оккупации и за независимость Украины". Более того, считает суд, украинский регулятор в сфере телевидения и регулятора, "создает условия для распространения цензуры и присвоения информации об освещении исторических событий в Украине", принимая решения о штрафе в подобных случаях.

В прошлом году Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал "Интер" на 4,046 млн гривен за трансляцию концерта ко Дню Победы. Тогда передачу посмотрели 7,3 млн человек. По мнению представителей Нацсовета, во время концерта имело место "разжигание ненависти", поэтому вещатель был оштрафован на сумму в размере 25% от лицензионного сбора.

Телеканал отверг обвинения, заявив, что концерт осудил нацизм и напомнил о роли Украины в победе над ним. Аналогичный концерт телеканал показал и в 2019 году.