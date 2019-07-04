Коломойский рассказал, что поддерживает связь с Зеленским по телефону

КИЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, что лично с президентом страны Владимиром Зеленским после его инаугурации еще не встречался, но поддерживает с ним связь по телефону.

В опубликованном в четверг интервью "Новому Времени" он отметил, что симпатизирует Зеленскому. "Да, я ему симпатизирую и желаю удачи. И понимаю, как ему нелегко", - сказал он и добавил, что по вине журналистов же, у него до сих пор не было встреч с президентом.

На вопрос, созванивается ли он с главой государства или переписывается с ним, Коломойский ответил: "Иногда, редко". "Морально его поддерживаю, - продолжал он. - Как дела? Все в порядке? Держишься? - Держусь. Тяжело? - Тяжело. Ну хорошо, держись дальше".

При этом бизнесмен подчеркнул, что политические вопросы, в частности, предстоящие внеочередные парламентские выборы, он с президентом не обсуждает.

Игорь Коломойский вернулся на Украину в середине мая, перед самой инаугурацией Владимира Зеленского. До этого он не появлялся на Украине с июня 2017 года и, как сообщали СМИ, проживал то в Швейцарии, то в Израиле. Олигарх при этом заявлял ,что при президенте Петре Порошенко "можно приехать, а потом не выехать".