Власти Косова запретили въезд всем официальным лицам Сербии

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Власти самопровозглашенного Косова в четверг приняли решение о запрете въезда на территорию автономии всем официальным лицам из Сербии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь министра иностранных дел края Йетлир Зуберай.

"Из-за гибридных угроз, поступающих со стороны Сербии в отношении Косова, постоянной пропаганды и фальшивых новостей о стране и наших гражданах, а также недавних усилий по предотвращению так называемого гуманитарного кризиса на севере Косова, угрожая сербскому населению и вынуждая его закрывать предприятия только из-за каких-то политических целей Белграда, министерство иностранных дел не позволит никому из сербских должностных лиц посещать Косово. Все запросы будут отклонены до тех пор, пока подобное поведение будет продолжаться", - написал Зуберай.

Как объявил ранее на этой неделе председатель Ассоциации предпринимателей на севере сербского автономного края Косово и Метохия Радош Петрович, сербские бизнесмены на два дня остановили торговлю, а также закрыли все продовольственные магазины, пекарни, автозаправочные станции, аптеки, точки общественного питания и салоны красоты на севере самопровозглашенного Косова. На этот шаг они пошли в знак протеста на введенные Приштиной 21 ноября прошлого года таможенные пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. В 2010 году независимость края признал Международный суд ООН. В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признают 99 стран. Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Греция, Израиль, Индия, Испания и Китай.