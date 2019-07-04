Депутат ФРГ рассказал, что фон дер Ляйен привержена политике конфронтации с Россией

БЕРЛИН, 4 июля. /ТАСС/. Эксперт фракции Левой партии по вопросам европейской политики в Бундестаге Андрей Хунко считает, что министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен не годится для должности председателя Еврокомиссии (ЕК). Об этом он заявил журналистам в Берлине.

"Она как немногие другие привержена форсированной милитаризации и наращиванию вооружений, а также политике конфронтации по отношению к России", - полагает депутат. Он напомнил, что глава Минобороны несет ответственность за скандал вокруг чрезмерного привлечения консультантов со стороны к работе оборонного ведомства.

Хунко также подверг критике и процедуру выдвижения кандидатуры фон дер Ляйен. "Торг вокруг постов на уровне ЕС является в действительности трагедией и символизирует состояние ЕС", - сказал он. По мнению парламентария, граждане стран Евросоюза голосовали за кандидатов на пост главы ЕК, а в итоге все решили непрозрачные сделки.

Во вторник лидеры ЕС определили кандидатов на четыре основных должности Евросоюза на 2019-2024 годы, министр обороны Урсула фон дер Ляйен была выдвинута на пост председателя ЕК.