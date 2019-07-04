Власти Гибралтара задержали танкер Grace 1 по запросу США

МАДРИД, 4 июля. /ТАСС/. Задержание танкера Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в нарушении нефтяного эмбарго против Сирии было произведено по запросу США. Об этом сообщил в четверг исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель.

"Мы были в курсе", - сказал он. "Мы изучаем обстоятельства, при которых оно произошло, - добавил Боррель. - Это был запрос, который направили США Соединенному Королевству". "Мы смотрим, как это влияет на наш суверенитет, в том смысле, что это произошло в водах, которые, как мы понимаем, Испании", - заключил он.

Ранее стало известно, что власти Гибралтара задержали танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что оно доставляло нефть в Сирию в нарушение санкций. Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо в соответствиями с правилами ЕС направил письмо главам Еврокомиссии и Евросовета с пояснением действий, которое предприняли власти Гибралтара.

Пакет санкций ЕС против Сирии, которые последовательно усиливались с 2011-го по 2014 год, является одним из самых значительных в истории сообщества. Он запрещает практически все виды контактов европейского бизнеса с Сирией, особенно в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами. Кроме того, санкции наложены на руководство Сирии - в обширный черный список включены, в частности, президент Башар Асад, члены его семьи. Они также выражаются в полном блокировании финансовых операций.