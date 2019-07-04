Киев не разрешил посещать ДНР и ЛНР докладчикам ПА ОБСЕ по ситуации на востоке Украины

ЛЮКСЕМБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Делегация Парламентской ассамблеи ОБСЕ, занимавшаяся подготовкой доклада по ситуации на востоке Украины, не получила от украинских властей разрешение на доступ в районы, не контролируемые Киевом. Об этом в четверг сообщила председатель ответственного за доклад Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ Маргарет Кинер Неллен.

"К сожалению, было невозможно получить необходимое разрешение от украинских властей на доступ на территории, которые не контролируются правительством", - сказала она в ходе заседания Постоянного комитета ПА ОБСЕ. По ее словам, это ограничило масштаб работы миссии.

"Мы надеемся, что наша ассамблея скоро сможет оценить положение дел с соблюдением прав человека в Донецке и Луганске", - добавила Кинер Неллен, заметив, что пока ПА ОБСЕ должна опираться на информацию от других источников. Глава комитета, представляя основные выводы миссии, обратила внимание на тяжелое положение жителей в районе Станицы Луганской, где линия соприкосновения проходит по реке Северский Донец, через которую проложен мост, ранее серьезно поврежденный в ходе боевых действий. Кроме того, добавила она, до сих пор не выполнен пункт минских договоренностей о разминировании на линии соприкосновения.

Реакция делегации РФ

"Мне очень жаль, что ей (Неллен) не удалось побывать с другой стороны конфликта, там тоже гибнут люди и тоже лежат в больницах в результате обстрелов артиллерией со стороны киевских властей", - заявил со своей стороны глава российской делегации в ПА ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. "Мы - свидетели войны Украины с собственным народом, с частью своей территории, которая не согласилась с результатами государственного переворота, произошедшего в 2014 году", - обратился он к парламентариям других стран-членов ассамблеи.

Толстой указал на то, что гуманитарная ситуация в зоне конфликта ужасна, "и это тоже результат действий киевских властей". "Лицемерно заявляя здесь о российской агрессии, они осуществляют полную блокаду части своих территорий, где проживают их граждане. И, помимо бомбардировок и регулярных обстрелов, они полностью блокируют доставку медикаментов и гуманитарных грузов", - продолжил вице-спикер. Он уточнил, что мост, о котором говорится в докладе, "был разбомблен авиацией Вооруженных сил Украины".

Доклад подготовлен Кинер Неллен и докладчиком Комитета по Украине Кириякосом Хаджиианни на основании двух поездок в эту страну - с 16 по 21 декабря 2018 года и с 30 мая по 3 июня 2019 года, в ходе которых они собирали фактическую информацию о ситуации в зоне конфликта и проблемах выполнения Минских соглашений. Доклад подготовлен при поддержке Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, полностью он будет представлен в ходе текущей 28-й сессии ПА ОБСЕ в Люксембурге.