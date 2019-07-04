Генпрокуратура Грузии назвала мятежом беспорядки на митинге в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 4 июля. /ТАСС/. Беспорядки на митинге в Тбилиси 20-21 июня у здания парламента Грузии были частью плана отдельных лиц по насильственному захвату государственной власти путем мятежа. Об этом в четверг заявил представитель Генпрокуратуры Грузии Кока Кацитадзе на брифинге.

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"На данном этапе на основании анализа показаний десятков свидетелей, проведенных дополнительных следственных мероприятий и добытых улик следственный орган пришел к выводу, что в ночь на 21 июня отдельными лицами планировалось насильственное завладение государственной властью путем мятежа", - сказал Кацитадзе.

Дело о митингах Генпрокуратура Грузии расследует по статьям "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии, повлекший смерть человека или иные тяжкие последствия", что карается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет.

МВД Грузии в четверг вызвало на опрос по делу о митингах бывших министров обороны Ираклия Окруашвили и Георгия Барамидзе. За день до этого стало известно, что по этому же делу на опрос вызван и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава. Все бывшие чиновники заявили о готовности дачи показаний лишь в присутствии судьи-магистрата.

На прошлой неделе Тбилисский городской суд избрал залог в размере 30 тыс. лари (более $10 тыс.) в качестве меры пресечения для еще одного фигуранта дела о беспорядках на митинге, депутата парламента от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии.

В Тбилиси у здания парламента Грузии с 20 июня проводятся масштабные митинги. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

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