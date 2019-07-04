Китай потребовал от Трампа сдержать обещание и отказаться от санкций в отношении Huawei

ПЕКИН, 4 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп должен помнить о своих обещаниях и перестать оказывать санкционное давление на китайскую корпорацию Huawei. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.

"Мы приняли во внимание заявления Трампа на пресс-конференции в ходе саммита G20 в Осаке: американская сторона позволит национальным предприятиям продавать Huawei [высокотехнологичную] продукцию, - отметил он, выступая на еженедельной пресс-конференции. - Мы надеемся, что США сдержат обещания и в кратчайшие сроки перестанут прибегать к ошибочным мерам, прекратят оказывать давление на китайские компании".

По словам Гао Фэна, для Китая Соединенные Штаты прежде всего партнер, с которым можно сотрудничать на взаимовыгодной основе. "Мы всегда будем повторять: переговоры [по устранению двусторонних противоречий в области экономики и торговли] нужно проводить, проявляя друг к другу взаимное уважение, учитывая обоюдные интересы, на равноправной основе. И если нам удастся достичь соглашения, оно должно в равной мере учитывать позиции и КНР, и США, устраняя главные поводы для недовольства Пекина", - подытожил он.

По итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке президент США заявил, что позволит Huawei приобретать американскую продукцию. Трамп отметил, что на переговорах с китайским лидером затрагивалась проблема обеспечения национальной безопасности, и пообещал, что вопрос выведения Huawei из черного списка будет обсуждаться в ближайшие дни. Впоследствии в Белом доме пояснили, что решение о снятии санкций касается не всех поставок от американских фирм и не является безоговорочной амнистией.