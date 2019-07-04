Более 20 телерадиокомпаний Украины получили лицензии на вещание в Донбассе и Крыму

КИЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал разрешения 22 компаниям на вещание в зоне проведения силовой операции в Донбассе и в Крыму. Соответствующее решение регулятор принял в четверг.

"Национальный совет на заседании 4 июля принял решение выдать разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом вещания компаниям, у которых срок действия предыдущих разрешений завершался. Также были изданы новые разрешения на временное вещание", - проинформировала пресс-служба регулятора.

Право вещать на этих территориях получили 22 телерадиокомпании, среди которых "Армия FM - военное радио", "UA: Первый", "Украинское радио", "Русское Радио Украина", "Прямой", "1+1", "5" и другие. Компании получили право вещать в 25 населенных пунктах в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.