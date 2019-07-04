МИД Ирана вызвал посла Великобритании из-за задержания судна в Гибралтаре

ТАСС, 4 июля. Посол Великобритании в Тегеране был вызван в четверг в МИД Ирана в связи с инцидентом с задержанием танкера в проливе Гибралтар. Об этом сообщила пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

"МИД Ирана вызвал посла Великобритании в связи с незаконным задержанием в Гибралтаре британскими ВМС иранского танкера", - говорится в заявлении.

Ранее власти Гибралтара, британского владения на побережье Пиренейского полуострова, задержали танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что оно доставляло нефть в Сирию в нарушение санкций.

Пакет санкций ЕС против Сирии, которые последовательно усиливались с 2011 по 2014 год, является одним из самых значительных в истории сообщества. Он запрещает практически все виды контактов европейского бизнеса с Сирией, особенно в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами. Кроме того, санкции наложены на руководство Сирии - в обширный черный список включены, в частности, президент Башар Асад, члены его семьи. Ограничения также включают полное блокирование финансовых операций.