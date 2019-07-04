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Глава делегации США в Парламентской ассамблее ОБСЕ не против встреч с коллегами из России

При этом Стени Хойер добавил, что "таких планов нет"

ЛЮКСЕМБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Руководитель делегации американских законодателей в Парламентской ассамблее ОБСЕ, конгрессмен-демократ Стени Хойер в четверг заявил журналистам, что он был бы не против пообщаться со своими российскими коллегами на полях сессии ассамблеи, но таких планов нет.

"Конечно, я не против поговорить с кем-либо из моих российских коллег", - сказал Хойер, отвечая на вопрос ТАСС, заметив, что "таких планов нет".

"У нас очень напряженное расписание, мы уезжаем весьма скоро", - добавил он.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, входящий в делегацию РФ, сообщал, что в делегации "рассчитывают на контакты с американскими парламентариями в кулуарах сессии". Делегацию парламентариев РФ в ПА ОБСЕ в ходе открывшейся в Люксембурге 28-й сессии ассамблеи возглавляет вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

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