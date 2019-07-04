США вновь пригрозили Турции санкциями в случае приобретения С-400

ВАШИНГТОН, 4 июля. /Корр. ТАСС Дарья Ряжских/. Власти США в четверг в очередной раз пригрозили Турции негативными последствиями, в том числе санкциями, в случае приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"США последовательно и четко заявляют, что Турция, если продолжит приобретение С-400, столкнется с очень реальными и негативными последствиями, в числе которых приостановка поставок [истребителей-бомбардировщиков пятого поколения] F-35 и участия [Анкары] в программе промышленного производства F-35, а также санкции в рамках закона CAATSA ["О противодействии противникам Америки посредством санкций"]", - заявил ТАСС представитель Госдепартамента в ответ на просьбу прокомментировать слова руководителя Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира о том, что поставки С-400 могут начаться на следующей неделе.

В конце июня президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что поставки С-400 в страну ожидаются в первой половине июля.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.