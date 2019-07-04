ЕС ждет уважения Белградом и Приштиной соглашения об официальных визитах

ТАСС, 4 июля. Европейский союз (ЕС) ожидает выполнения Белградом и Приштиной соглашения о визитах должностных лиц, достигнутого в рамках переговорного процесса между сторонами. Об этом в четверг заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, комментируя решение властей самопровозглашенного Косова о запрете въезда на территорию края официальным лицам из Сербии.

"Мы ожидаем уважения всех договоренностей, достигнутых в рамках диалога между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС, включая соглашение о визитах официальных лиц", - заявила Косьянчич, слова которой приводит агентство Tanjug.

Ранее власти самопровозглашенного Косова приняли решение о запрете въезда на территорию края всем официальным лицам из Сербии. Данная мера, по словам представителя МИД Косова, вызвана "гибридными угрозами, поступающими со стороны Сербии в отношении Косова, а также постоянной пропагандой и фальшивыми новостями о крае и его населении".

Глава МИД Сербии Ивица Дачич назвал данный шаг властей непризнанного Косова "пощечиной всему ЕС". В свою очередь МИД России считает юридически ничтожным решение самопровозглашенного Косова запретить въезд в край официальным лицам Сербии.