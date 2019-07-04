В ООН рекомендовали правительству Венесуэлы расследовать нарушения прав человека

ЖЕНЕВА, 4 июля. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) рекомендовало правительству Венесуэлы провести эффективное и независимое расследование нарушений прав и свобод в стране. Об этом говорится в опубликованном в четверг в Женеве докладе этого ведомства, подготовленном по поручению Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"УВКПЧ призывает правительство Венесуэлы немедленно провести быстрое, эффективное, тщательное, независимое, беспристрастное и транспарентное расследование нарушений прав человека, включая убийства коренных жителей, и передать виновных в руки правосудия", - отмечается в докладе.

Ведомство высказалось также за освобождение из-под стражи лиц, произвольно лишенных свободы. По его мнению, следует осудить и прекратить преследование и репрессии по политическим мотивам, нужно "принять эффективные меры для восстановления независимой судебной системы", обеспечить беспристрастность генеральной прокуратуры и уполномоченного по правам человека. Не должна чрезмерно применяться сила по время демонстраций.

Представители УВКПЧ задокументировали гибель 66 человек во время протестов с января по май 2019 года. Отмечается также, что правительство Венесуэлы сообщило, что во время операций, проводившихся силами безопасности, в прошлом году было убито 5287 человек, оказавших сопротивление. С 1 по 19 мая число убитых при подобных обстоятельствах достигло 1569 человек.

Доклад был подготовлен "на основе 558 интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав человека", указывает УВКПЧ. Он будет представлен на проходящей в Женеве 41-й сессии СПЧ.