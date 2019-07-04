В Анкаре заявили, что С-400 будут активно применяться в обеспечении безопасности Турции

АНКАРА, 4 июля. /ТАСС/. Приобретаемые Анкарой российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 будут активно задействованы в обеспечении безопасности Турции. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Системы С-400 будут вскоре поставлены Турции. Они будут активно использованы", - сообщил представитель Эрдогана в эфире телеканала NTV.

Ранее ряд турецких СМИ сообщали, что Анкара может разместить С-400 в Катаре или Азербайджане, чтобы якобы избежать напряженности в отношениях с США.

Калын также заверил, что "С-400 не представляют угрозу турецкой системе безопасности, интегрированной в НАТО". По его словам, в настоящее время специалисты министерства национальной обороны изучают варианты размещения российских систем.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.