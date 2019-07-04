Саммит по Сирии в стамбульском формате может пройти в августе или сентябре

АНКАРА, 4 июля. /ТАСС/. Саммит по Сирии при участии России, Турции, Германии и Франции может пройти в августе или сентябре. О такой возможности сообщил в четверг журналистам официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Четырехсторонний саммит по Сирии в прошлый раз состоялся в октябре. Новый саммит с участием лидеров Турции, России, Франции и Германии может вновь пройти в Турции в конце августа или начале сентября", - отметил он в эфире телеканала NTV.

По словам Калына, четырехсторонний саммит пройдет до проведения Генассамблеи ООН, очередная сессия которой откроется 17 сентября.