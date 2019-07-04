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Парламентские выборы на Украине - 2019

Суд на Украине обязал ЦИК провести повторную жеребьевку партий на выборах Рады

В настоящий момент уже напечатано более 5 млн бюллетеней

КИЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Шестой апелляционный административный суд принял решение провести повторную жеребьевку очередности партий в избирательном бюллетене на выборах в Верховную раду. Об этом в четверг сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяна Слипачук.

"Только что поступила информация, что Шестой апелляционный суд принял решение о проведении новой жеребьевки", - сказала она, подчеркнув, что уже напечатано более 5 млн бюллетеней.

Слипачук выразила возмущение данным решением, допустив, что оно направлено на срыв выборов. Центризбирком, по ее словам, будет его оспаривать.

Изначально ЦИК зарегистрировал на выборы в Раду списки 21 политической силы, после чего была проведена жеребьевка, утверждена форма, цвет и текст бюллетеня. Однако 29 июня во исполнение решения Верховного суда комиссия зарегистрировала кандидатов в депутаты по списку партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили" без проведения жеребьевки. 30 июня комиссией было проведено совещание с участием уполномоченных представителей политических партий в ЦИК с правом совещательного голоса, уполномоченных лиц, кандидатов в депутаты, во время которого большинство из них высказались об отсутствии правовых оснований для проведения повторной жеребьевки. Отмечалось, что порядковый номер партии используют в предвыборной агитации, а их изменение может привести к дезориентации избирателя во время волеизъявления.

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УкраинаПарламентские выборы на Украине - 2019
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