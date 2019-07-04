El Pais: Мадрид думает выразить недовольство Лондону после задержания судна в Гибралтаре

МАДРИД, 4 июля. /ТАСС/. Правительство Испании планирует выразить свое недовольство Соединенному Королевству после задержания властями Гибралтара танкера Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в нарушении нефтяного эмбарго против Сирии. Об этом сообщила в четверг газета El Pais .

По ее информации, причина недовольства Мадрида заключается в том, что инцидент произошел в водах, которые Испания считает своими. В свою очередь, по данным газеты El Mundo, власти Испании не стали препятствовать задержанию, поскольку "речь шла о выполнении санкционного режима ЕС", а государства - члены сообщества должны сотрудничать.

Ранее власти Гибралтара, британского владения на побережье Пиренейского полуострова, задержали танкер Grace 1 по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение санкций. Как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, задержание было произведено по запросу США. Кроме того, дипломат уточнил, что Мадрид изучает вопрос, каким образом данная ситуация повлияла на суверенитет Испании.

Пакет санкций ЕС против Сирии, которые последовательно усиливались с 2011 год по 2014 год, является одним из самых значительных в истории сообщества. Он запрещает практически все виды контактов европейского бизнеса с Сирией, особенно в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами. Кроме того, санкции наложены на руководство Сирии - в обширный черный список включены, в частности, президент Башар Асад, члены его семьи. Они также выражаются в полном блокировании финансовых операций.