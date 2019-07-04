Премьер Италии предложил создать форум для диалога России с ЕС

РИМ, 4 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил создать форум для диалога между Россией и Евросоюзом. Как заявил глава правительства на пресс-конференции в четверг по завершении переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, такой форум мог бы помочь преодолеть напряженность в отношениях Москвы и Брюсселя.

"Нужно создать условия [для налаживания отношений России с ЕС], хотя мы [Италия] не входим в нормандский формат (используется для урегулирования конфликта на Украине - прим. ТАСС), но мы готовы сделать вклад в диалог РФ и ЕС. Можно было бы создать форум диалога РФ и ЕС", - сказал Конте.

"Наше правительство отстаивало всегда ясную позицию и ее придерживается, она заключается в том, что санкции - это не самоцель. Мы надеемся, что... удастся преодолеть сложности и восстановить отношения [России] с ЕС, от чего выиграли бы все, включая Италию", - отметил премьер.

По его мнению, очень многое зависит от России для возвращения атмосферы доверия. "Каждый раз, когда приближается новое продление [срока санкций], я грущу. Санкции только что были продлены, и у нас есть семестр для работы в направлении [их отмены]", - добавил глава правительства Италии.