Reuters: глава администрации Гонконга планирует встречу со студентами на фоне протестов

ТАСС, 4 июля. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам собирается встретиться со студентами в попытке нормализовать обстановку в городе, охваченном протестами. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Лам.

С Гонконга выдачи нет. Почему жители автономии выступают против закона об экстрадиции?

"Глава администрации недавно начала приглашать к диалогу молодежь из разных слоев населения, в том числе студентов и участников недавних демонстраций", - приводит его слова агентство. Он пояснил, что запланирована "камерная встреча за закрытыми дверями".

Студенческий союз Гонконгского университета науки и технологий, который является одним из восьми крупнейших высших учебных заведений в городе, уже отказался от участия во встрече. "Обсуждение должно быть открытым для всех жителей Гонконга, у всех должно быть право высказаться." - говорится в заявлении студенческого союза, опубликованном на его официальной странице в Facebook.