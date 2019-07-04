ЕС выделил €7 млн на программу развития Мексики, Сальвадора, Гватемалы и Гондураса

ТАСС, 4 июля. Евросоюз направил €7 млн на реализацию программы по развитию Мексики, Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, призванной помочь справиться с миграционным кризисом в регионе. Об этом заявил в четверг МИД Мексики.

"Замминистра по Латинской Америке и странам Карибского бассейна Максимилиано Рейес вручил представителю ЕС в Мексике Клаусу Рудишхаузеру письмо, в котором выразил благодарность за предоставление €7 млн на первый этап реализации приоритетных проектов программы всеобъемлющего развития Сальвадора, Гватемалы, Гондураса и Мексики", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

По словам Рейеса, программа предусматривает внедрение конкретных мер, направленных на повышение уровня жизни в странах Центральной Америки, чтобы их жители не были вынуждены мигрировать. "Мексиканское агентство по международному сотрудничеству ради развития в ближайшее время начнет технические консультации с представителями ЕС, Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, а также региональными организациями", - отметили в МИД.

На полях саммита Группы двадцати (G20) в японской Осаке, который прошел 28-29 июня, делегация Мексики представила комплексный план развития Центральной Америки. Ранее президент республики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил участникам саммита "двадцатки" письмо, в котором попросил их уделить внимание обсуждению проблем миграции.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа следующих в США выходцев из государств Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тыс. человек только за первый квартал.