Власти Венесуэлы назвали доклад ООН о нарушениях прав человека в республике предвзятым

КАРАКАС, 4 июля. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не смогло продемонстрировать непредвзятый подход при составлении доклада о ситуации в Венесуэле. Такая оценка дана в комментарии правительства Боливарианской Республики к документу. Заявление правительства опубликовал в четверг МИД страны.

"В докладе продемонстрирован выборочный и откровенно предвзятый подход при оценке реальной ситуации в области прав человека в Боливарианской Республике", - говорится в документе, представленном властями Венесуэлы.

По мнению правительства республики, составители доклада "отдают предпочтение необъективным источникам и почти полностью игнорируют официальные данные". "Вызывает особое беспокойство, что 82% интервью, которые УВКПЧ использовало для обоснования своего доклада, взяты у людей, которые живут за пределами Венесуэлы", - отметили в правительстве республики.

"В докладе полностью отсутствуют успехи и достижения, сделанные Боливарианской Республикой в области прав человека", - говорится в комментарии. Власти также упрекнули УВКПЧ в ошибках при анализе данных.

Ранее в четверг УВКПЧ опубликовало свой доклад о ситуации в Венесуэле, подготовленный по поручению Совета ООН по правам человека (СПЧ). В нем оно рекомендовало правительству Венесуэлы провести эффективное и независимое расследование нарушений прав и свобод в стране.

В УВКПЧ считают, с 2016 года в Венесуэле проводилась политика, направленная на "нейтрализацию, преследование и криминализацию политических оппонентов и лиц, критически настроенных к правительству". Согласно докладу, по состоянию на 31 мая под стражей находились "793 человека, произвольно лишенных свободы".