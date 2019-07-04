Мэй признала, что Brexit стал проблемой для союза народов Великобритании

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Выход Великобритании из ЕС превратился в существенную проблему для реализации задачи по укреплению союза народов Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, входящих в Соединенное Королевство. С таким признанием премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в четверг в шотландском городе Стерлинг, где она произнесла речь о ценности единства британских народов.

"Brexit, безусловно, представляет собой серьезную проблему для союза, но ее можно решить, задействовав основные преимущества Соединенного Королевства. Это вызов, который заставляет нас, политиков, уделять больше внимания динамике нашего союза и который мы можем и должны использовать как возможность надолго укрепить этот союз", - сказала глава британского правительства.

Обращаясь к аудитории, Мэй отметила, что один из уроков референдума 2014 года о независимости Шотландии, победу на котором одержали сторонники сохранения союза, состоит в том, что приверженцы единства должны прилагать больше усилий для укрепления связей между частями королевства и более эмоционально и настойчиво излагать свою аргументацию.

В отношении же Северной Ирландии Мэй сказала, что именно компромисс лег в основу Белфастского соглашения 1998 года (Лондон отказался от прямого правления в регионе и передал власть местным органам самоуправления, созданным на коалиционной основе, что положило конец межобщинному конфликту в Ольстере). "Этот компромисс был достигнут благодаря беспрепятственному передвижению через границу", - напомнила премьер, имея в виду границу Великобритании с Ирландией. "Люди, которые считают себя ирландцами, могут проживать в Северной Ирландии, но, по сути дела, их повседневная жизнь и деловая активность могут происходить и осуществляться по всей Ирландии (имеется в виду остров Ирландия, территория которого относится к двум государствам - прим. ТАСС) без какого-либо подобия границы", - пояснила Мэй. По ее словам, будущие отношения между Лондоном и Дублином должны выстраиваться на уважении к этому компромиссу.

Глава британского правительства подчеркнула, что решение североирландской пограничной проблемы в связи с Brexit ляжет на плечи ее преемника (которому Мэй должна будет передать полномочия 24 июля) и она не стремится к тому, чтобы давать ему какие-либо рекомендации и советы. Мэй также выразила уверенность в том, что политик, который сменит ее на посту премьера, сделает укрепление союза народов Великобритании своим приоритетом.