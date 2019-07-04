МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за высказываний министра по закону об образовании

КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины вызвало для проведения беседы посла Венгрии Иштвану Ийдярто из-за высказываний министра внешней экономики и иностранных дел страны Петера Сийярто о нарушениях языковых прав венгерской общины на Украине. Об этом сообщила в четверг пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.

"Во время беседы с послом временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Егор Божок подчеркнул, что у украинской стороны вызвали удивление последние высказывания Сийярто в рамках Международной конференции по вопросам реформ на Украине в Торонто, которые не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии и предыдущим договоренностям", - говорится в сообщении.

Речь идет о высказываниях Сийярто о нарушениях прав венгерской общины на Украине в связи с принятием закона об образовании. Министр также выражал надежду, что действующий президент Владимир Зеленский не будет продолжать антивенгерскую политику своего предшественника Петра Порошенко.

В свою очередь МИД Украины утверждает, что украинская сторона выполнила рекомендации Венецианской комиссии и пошла на встречу Венгрии по имплементации закона "Об образовании". В заявлении ведомства отмечается, что в законе учтена просьба венгерской стороны о продлении переходного периода до 2023 года.

И.о. главы МИД также подчеркнул, что в мае текущего года Украины инициировала разработку алгоритма урегулирования неконструктивных вопросов в украинском-венгерских отношениях, а ответа пока не получила.

Обострение отношений Киева и Будапешта началось после того, как в сентябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык. Возмущение венгерской общины вызвало и решение Конституционного суда Украины признать несоответствующим Конституции закон "Об основах государственной языковой политики" от 2012 года, который наделял венгерский язык статусом регионального.

В связи с этим Венгрия официально инициировала в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины. Будапешт также приступил к блокированию проведения заседаний Комиссии Украина - НАТО.