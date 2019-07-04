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СМИ: йеменские мятежники атаковали два саудовских аэропорта с помощью беспилотников

Воздушное сообщение с аэропортом Джизана приостановлено

ТАСС, 5 июля. Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов аэропорты городов Джизан и Абха в Саудовской Аравии. Об этом в четверг сообщил телеканал "Аль-Масира".

Как утверждают хуситы, воздушное сообщение с аэропортом Джизана приостановлено. Кроме того, телеканал сообщает, что в результате операции нанесен ущерб ряду важных военных объектов в воздушной гавани Абхи.

Агентство Reuters отмечает, что власти Саудовской Аравии пока не подтвердили информацию об атаке.

12 июня силы хуситов подвергли аэродром в Абхе ракетному обстрелу. Снаряд попал в зал прилета, в результате чего пострадали 26 человек. 14 июня сторонники движения "Ансар Аллах" атаковали Абху с помощью беспилотных летательных аппаратов, однако силам ПВО и ВВС Саудовской Аравии удалось перехватить пять беспилотников.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Теги
ЙеменСаудовская Аравия
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