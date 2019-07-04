В партии Зеленского заявили об угрозе срыва выборов в Раду

КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Повторная жеребьевка очередности партий в избирательном бюллетене может привести к срыву выборов в Верховную раду, запланированных на 21 июля. Об этом заявил глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Ситуация достаточно опасная, поскольку часть бюллетеней уже напечатана. Это может привести к срыву выборов, потому что эти бюллетени нужно перепечатать, а на это надо иметь ресурс, который в бюджете не предусмотрен", - сказал он в четверг в эфире украинского телеканала "1+1" .

Разумков допустил, что решение о повторной жеребьевке является одной из технологий срыва выборов. Он также выразил надежду, что суд высшей инстанции сможет это предотвратить. "Надеюсь, что суд примет взвешенное, сбалансированное решение, и этого не произойдет, потому что под угрозой выборы на Украине", - заключил он.

В четверг Шестой апелляционный административный суд постановил провести повторную жеребьевку очередности партий в избирательном бюллетене. Своим решением суд удовлетворил соответствующий иск Аграрной партии Украины. Глава Центризбиркома Украины Татьяна Слипачук выразила возмущение данным решением, допустив, что оно направлено на срыв выборов, так как уже напечатано более 5 млн бюллетеней. Центризбирком, по ее словам, будет его оспаривать.

Изначально ЦИК зарегистрировал на выборы в Раду списки 21 политической партии, после чего была проведена жеребьевка, утверждена форма, цвет и текст бюллетеня. Однако 29 июня во исполнение решения Верховного суда комиссия зарегистрировала кандидатов в депутаты по списку партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили" без проведения жеребьевки. 30 июня комиссия провела совещание с участием уполномоченных представителей политических партий в ЦИК с правом совещательного голоса, уполномоченных лиц, кандидатов в депутаты, во время которого большинство из них высказались об отсутствии правовых оснований для проведения повторной жеребьевки. Отмечалось, что порядковые номера партии используют в предвыборной агитации, а их изменения могут привести к дезориентации избирателя во время волеизъявления.