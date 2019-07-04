Гуайдо заявил о готовности к диалогу с Мадуро и сотрудничеству с Россией

ПАРИЖ, 5 июля. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что готов вести диалог с президентом Николасом Мадуро для поиска выхода из кризиса в стране. Выступая в четверг в эфире телеканала France 24 , он также выразил готовность к сотрудничеству с Россией.

Гуайдо, слова которого телеканал давал в переводе на английский язык, сказал, что оппозиция "может вести переговоры с диктатором", однако высказался за продолжение демонстраций и оказание дипломатического давления на Каракас. Политик отметил посредническую роль Норвегии в урегулировании кризиса в Венесуэле, однако констатировал, что переговоры зашли в тупик. "Если мы сможем использовать [переговорную площадку] как способ снижения напряженности..., несомненно, мы ею воспользуемся", - добавил политик.

Комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что необходимо руководствоваться демократическими процедурами и решать вопрос о будущем Венесуэлы через выборы, Гуайдо заявил, что он и его сторонники внимательно прислушиваются "к тому, что говорили и говорят российский и французский лидеры". "Разумеется, мы готовы работать с российским президентом [Владимиром Путиным] и всеми остальными президентами над этим вопросом", - сказал он.

Гуайдо добавил, что выступает за проведение свободных выборов в латиноамериканской стране. "Мы будем участвовать в таких выборах, где будут присутствовать международные наблюдатели", - сказал он, указав, что, по его мнению, нынешняя ситуация в Венесуэле сложилась из-за отказа Мадуро проводить подобное голосование в 2018 году.

В прошлую субботу агентство Associated Press со ссылкой на три источника сообщило о возможном возобновлении переговоров между венесуэльскими властями и оппозицией. Агентство называет возможным местом для встречи островное государство Барбадос. Однако 2 июля Гуайдо заявил, что его сторонники не намерены вновь принимать участие в переговорах с представителями администрации Николаса Мадуро.