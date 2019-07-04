Трюдо рассказал о беседе Трампа и Си Цзиньпина по поводу арестованных в Китае канадцев

ОТТАВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите G20 в японской Осаке обсудили арест двух канадских граждан в Китае. Об этом в четверг сообщил журналистам премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время посещения Монреаля.

"Сейчас я могу подтвердить, что Трамп говорил со своим китайским коллегой [Си Цзиньпином] по поводу задержанных [канадских граждан]", - цитирует Трюдо телеканал Global News. Трюдо также добавил, что Оттава уделяет задержанию своих граждан в Китае повышенное внимание, в том числе привлекая к его обсуждению своих союзников. Премьер заявил, что Канада продолжает считать задержание двух канадцев незаконным и противоречащим установленным международным нормам. На саммите в Осаке, который был проведен 28-29 июня, Трюдо также обсуждал эту тему с Си Цзиньпином, но детали разговора премьер публично не озвучивал.

В декабре 2018 года между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Она была задержана 1 декабря в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил Мэн Ваньчжоу под залог, разрешив проживать в ванкуверском доме ее мужа до окончательного решения об экстрадиции.

Вскоре власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига, а затем сообщили о задержании канадского гражданина Майкла Спэйвора. Последний является главой международной неправительственной организации Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи. Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. В мае Ковриг и Спэйвор были отправлены под арест.