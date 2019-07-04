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Президенты Египта и США обсудили по телефону Ливию и Судан

Ас-Сиси подчеркнул, что Египет "поддерживает выбор и волю братского суданского народа"

ТАСС, 5 июля. Президенты Египта и Соединенных Штатов Абдель Фаттах ас-Сиси и Дональд Трамп в четверг в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Ливии и Судане. Об этом сообщил новостной портал "Аль-Яум ас-Сабиа".

По его данным, ас-Сиси заявил, что Каир выступает за "единство, стабильность и безопасность Ливии", а также поддерживает "Ливийскую национальную армию в борьбе с террористами и вооруженными группировками". Трамп со своей стороны заявил о важности урегулирования ливийского кризиса, который представляет угрозу целому региону, и отметил необходимость прилагать совместные усилия в этом вопросе.

Лидеры двух стран также уделили внимание ситуации в Судане. Ас-Сиси подчеркнул, что Египет "поддерживает выбор и волю братского суданского народа", а также уважает суверенитет этой страны и придерживается принципа невмешательства в ее внутренние дела.

Теги
СуданСШАЕгипетЛивияСиси, Абдель Фаттах, ас-Трамп, Дональд
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