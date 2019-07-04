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Военный переворот в Судане

СМИ: стороны в Судане договорились создать переходное правительство

Посредниками на переговорах являются Эфиопия и Африканский союз

ТАСС, 5 июля. Военный совет Судана и оппозиционные силы в ходе переговоров достигли соглашения о создании переходного гражданского правительства. Об этом сообщил в пятницу телеканал Sky News Arabia со ссылкой на посредника между сторонами.

В среду в суданской столице был восстановлен переговорный процесс. Стороны обсуждали вопросы будущего политического устройства страны. Главной целью диалога являлось формирование правящего органа. Посредниками на переговорах являются Эфиопия и Африканский союз.

Теги
ЭфиопияСуданВоенный переворот в Судане
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