Социал-демократы могут покинуть кабмин Чехии из-за отказа Земана принять отставку министра

ПРАГА, 5 июля. /ТАСС/. Чешская социал-демократическая партия (ЧСДП) намерена выйти из правительственной коалиции республики, в которую также входит возглавляемое премьером Андреем Бабишем политическое движение АНО ("Акция недовольных граждан"), и перейти в оппозицию из-за отказа президента Милоша Земана отправить в отставку министра культуры страны, социал-демократа Антонина Станека. Об этом заявил журналистам в четверг вечером заместитель председателя ЧСДП, глава чешского внешнеполитического ведомства Томаш Петржичек.

"Не вижу особых вариантов, чтобы ЧСДП продолжала действовать в составе правительства, - отметил он. - Я готов подать прошение об отставке".

В Чехии, по его мнению, углубляется правительственный кризис из-за того, что президент, противореча конституции, отказывается, несмотря на обращение премьера и жесткое требование ЧСДП, принять отставку одного из ее министров. Социал-демократы продвигают на этот пост заместителя председателя партии Михала Шмарду.

Станек подал в отставку два месяца назад

Причиной отставки Станека, прошение о которой он подал почти два месяца назад, стали серьезные разногласия с ведущими деятелями культуры республики. Предполагалось, что министерский пост он освободит не позже 31 мая. Решение уйти в отставку, как информировали местные СМИ, он принял под давлением общественности и руководства ЧСДП, на рейтинге которой может негативно отразиться поддержка непопулярного министра.

Между тем, согласно Пражскому граду, Станек вскрыл коррупцию в сфере культуры, и поэтому президент считает недопустимым его отставку. Попытки премьера и руководителей ЧСДП убедить его принять ее ни к чему не привели.

Конституция обязывает президента принять отставку министра, если с такой просьбой к нему обратился премьер, что Бабиш сделал более месяца назад. В основном законе республики, однако, не прописано, в какие сроки глава государства должен удовлетворить данную просьбу. На этот факт и ссылается Земан, когда его упекают в якобы нарушении конституционного процесса функционирования правительства.

Бабиш допустил возможность досрочных парламентских выборов

Чехию в случае выхода ЧСДП из правительства ожидают, скорее всего, досрочные парламентские выборы. АНО, располагающее 78 из 200 депутатских кресел в нижней палате парламента, из-за сложной расстановки политических сил в ней вряд ли сможет сформировать новый кабмин, опирающейся на парламентское большинство. Андрей Бабиш также считает реальным данный сценарий развития событий на политической сцене.

Осуществится ли он на практике, станет ясно в будущую пятницу. В этот день состоится встреча Милоша Земана с председателем ЧСДП, первым вице-премьером и министром внутренних дел республики Яном Гамачеком, на которую приглашен Антонин Станек. Лидер социал-демократов настроен пессимистически и не ожидает изменений в позиции президента.

"Не знаю, что мы на этой встрече будем решать. Я уверен, что господин Станек должен покинуть правительство", - сказал журналистам в четверг вечером Ян Гамачек.