Генконсул США во Владивостоке сложил полномочия

ВЛАДИВОСТОК, 5 июля. /ТАСС/. Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс завершил работу на своем посту, сообщили ТАСС в четверг в Генеральном консульстве США.

Ранее на 24-м ежегодном заседании Российско-Американского тихоокеанского партнерства в Хабаровске Кийс заявил, что покинет российский Дальний Восток 5 июля.

"Сегодня, 5 июля, генеральный консул Майкл Кийс завершил работу на этом посту и отбывает на новое место службы", - сказал представитель генконсульства.

Кийс - дипломат с более чем 20-летним стажем - вступил в должность генконсула США во Владивостоке в августе 2016 года. По информации Генконсульства США во Владивостоке, новым генконсулом станет Луи Кришок.