Украина частично рассекретит гособоронзаказ

КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Украина планирует частично рассекретить государственный оборонный заказ. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

"Уже было сказано о необходимости снятия грифа "секретно" с значительного количества позиций государственного оборонного заказа, поскольку зачастую за этим грифом прячутся [коррупционные] схемы. В Совете нацбезопасности и обороны недавно было проведено совещание, решили, что в следующем бюджете будет сокращение по номенклатуре секретного государственного оборонного заказа", - сказал министр, которого в пятницу цитирует агентство "Укринформ".

По словам главы МВД, такой шаг даст возможность проводить конкурсные закупки. "Это составляющая совершенно другой философии", - подчеркнул Аваков.

Ранее общественность и ряд экспертов высказались за то, что государство должно максимально открыть оборонный заказ в связи с злоупотреблениями в компании "Укроборонпром". В марте президент страны после скандала с хищениями в армии подписал указ "О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышение уровня прозрачности выполнения гособоронзаказа". Документ, в частности, обязал парламент внести изменения в закон "О государственном оборонном заказе", в котором предусмотреть повышение уровня прозрачности государственных закупок.