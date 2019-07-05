Беловежская пуща не попала в Список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой

ВАРШАВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО на проходящей в Баку ежегодной сессии не включил Беловежскую пущу в Список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой. Об этом сообщило Министерство окружающей среды Польши.

Ранее, в 2014 году территория всей Беловежской пущи, расположенной частично в Польше, а частично в Белоруссии, была внесена в Список объектов всемирного наследия. Польша опасалась, что в ЮНЕСКО этот реликтовый лес признают исчезающим, что повлечет за собой множество запретов и ограничений. Но "Комитет принял положительное для польской стороны решение", информировало польское природоохранное ведомство.

В ЮНЕСКО также было принято решение о возможности вырубки в Беловежской пуще тех деревьев, которые расположены у дорог и троп, угрожая безопасности. Допускается также вырубка с целью защиты ценных мест обитания животных и птиц.

Три года назад в Польше разгорелся большой скандал вокруг вырубки Беловежской пущи. По планам правительства Польши, вырубке в заповеднике подлежали около 1,3 млн деревьев, зараженных опасным вредителем - короедом-типографом. Экологи протестуют против этих действий и требуют дать возможность реликтовому лесу самостоятельно справиться с естественными процессами обновления массива.

В ноябре 2017 года суд ЕС постановил, что Польша должна немедленно прекратить активное лесопользование в Беловежской пуще, за исключением случаев, когда это строго необходимо для обеспечения общественной безопасности. В апреле 2018 года европейский суд вынес еще одно решение, признавшее незаконными планы правительства Польши расширить зону вырубки деревьев в реликтовом лесу. После этого активная деятельность лесорубов в пуще прекратилась.

ЮНЕСКО обязало Польшу и Белоруссию до февраля 2020 года предоставить актуальный отчет о состоянии защиты Беловежской пущи. С польской стороны площадь реликтового леса составляет 60 тыс. гектаров, 10 тыс. из которых - находящийся под особой защитой Беловежский национальный парк.