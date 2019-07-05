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Минобороны Британии расследует, как секретные документы из химлаборатории попали в мусор

Как отметил один из экспертов, подобные данные являются "мечтой террориста"

ТАСС, 5 июля. Минобороны Великобритании начало расследование в связи с обнаружением в мусорном баке на севере Лондона секретных документов научно-технической лаборатории ведомства в Портон-Дауне, сообщила в пятницу Daily Star со ссылкой на само министерство.

Тысячи страниц документов "с сугубо личной информацией" оборонного подразделения обнаружены одним из жителей столицы вблизи автостоянки. Они датируются началом 1980-х - концом 2017 года. Именно лаборатория в Портон-Дауне сыграла ключевую роль в расследовании предполагаемого отравления Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии.

Документы, как пишет издание, включают, в частности, информацию о снаряжении сотрудников охраны в Портон-Дауне, об обязанностях специального подразделения полицейских, которые патрулируют периметр базы, пароль к компьютерным системам, а также адрес охранников. Один из экспертов по спецслужбам назвал подобные данные "мечтой террориста". Попадание их в руки противника могло "завершиться катастрофически", добавил бывший офицер полиции, в прошлом связанный с одной из самых секретных химических лабораторий мира.

По словам представителя британского Минобороны, в ведомстве "очень серьезно относятся к защите персональных данных, для этого существует ряд мер и правил, включая соблюдение закона о защите данных". "Мы можем подтвердить, что расследование начато", - отметил офицер.

Лаборатория в Портон-Дауне создана в 1916 году. Первоначально она исследовала химическое оружие, например, иприт, во время Первой мировой войны.

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