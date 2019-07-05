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Кризис на Украине

Спикер Рады потребовал от Зеленского подписать закон об импичменте

Ранее СМИ сообщили, что президент Украины наложил вето на закон

КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Глава украинского парламента Андрей Парубий требует от президента Украины Владимира Зеленского подписать принятый Верховной радой закон о полномочиях временной следственной комиссии (ВСК) при подготовке импичмента главы государства. Об этом спикер сообщил в пятницу на пленарном заседании Рады.

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"Я сегодня направляю официальное письмо президенту с требованием немедленно подписать закон о временных следственных комиссиях", - сообщил Парубий, добавив, что 15-дневный срок с момента, когда Зеленский должен был либо подписать закон, либо применить к нему вето, истек.

"27 июня этот срок истек, а значит, закон, согласно конституции, считается одобренным президентом Украины и должен быть подписан и обнародован <...> Если он будет ветирован, это будет нарушением закона", - сказал спикер.

Ранее в СМИ появилась информация, что Зеленский наложил вето на закон, но официального подтверждения или опровержения не последовало.

Законопроект, предусматривающий процедуру импичмента, Рада приняла 6 июня. Согласно конституции, импичмент президента инициирует парламент, дело об импичменте расследует ВСК, а после этого на основании выводов комиссии парламент принимает окончательное решение.

Ранее Зеленский предлагал Раде свой законопроект об импичменте, но депутаты отказались рассматривать его и решили доработать собственный закон о ВСК, который ранее уже был одобрен ими в первом чтении, предусмотрев в нем процедуру импичмента.

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УкраинаКризис на УкраинеПарубий, Андрей ВладимировичЗеленский, Владимир Александрович
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