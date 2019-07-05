СМИ: генпрокуратура Украины просит суд арестовать имущество Виктора Ющенко

КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины просит суд наложить арест на имущество бывшего президента страны Виктора Ющенко. Об этом в пятницу сообщило агентство "Украинские новости".

"Следователь подал соответствующее ходатайство", - сказал собеседник агентства. По его словам, речь идет о наложении ареста на недвижимость, которой владеет Ющенко, при этом перечень имущества не приводится. Дата рассмотрения ходатайства пока не назначена. Дело будет рассматривать Печерский суд.

Генпрокуратура Украины 6 июня возбудила уголовное дело в отношении Ющенко, которому инкриминируют растрату государственного имущества на 540 млн гривен ($20 млн).

В обвинении указано, что Ющенко, "действуя по предварительному сговору с группой лиц, путем злоупотребления служебным положением, завладел государственным имуществом - комплексом зданий и сооружений урочища "Межигорье" и домом в селе Новые Петровцы, земельными участками, на которых он расположен", общей стоимостью 540 млн гривен. Отмечалось, что обвинение экс-президенту предъявлено в рамках уголовного производства, начатого еще в 2015 году.

Сам Ющенко отверг обвинения Генпрокуратуры в причастности к незаконной приватизации "Межигорья". Он заверил, что не будет скрываться или избегать следствия и заявил, что в обвинениях нет "ни оснований, ни доказательств".